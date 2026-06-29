Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку

Сборная Саудовской Аравии не смогла выйти из группы на ЧМ-2026, сыграв вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0), а также разгромно проиграв Испании (0:4).
«Мы, я и мои коллеги по совету директоров, приложили все возможные усилия для развития саудовского футбола и стремились оправдать ожидания нашей страны и болельщиков. Однако невыход национальной команды в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть сборную в более достойном положении.
Исходя из убеждения, что ответственность требует предоставить возможность для нового этапа, я принял решение не продолжать работу до окончания текущего срока. В соответствии с действующими процедурами будет запущен процесс выборов нового совета директоров.
Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать всё, что способствует развитию и успехам саудовского спорта. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути, а также наших болельщиков. Прошу прощения, если мы не оправдали ваших ожиданий», — написал Аль-Мишаль в социальных сетях.
Ясир Аль-Мишаль возглавлял SAFF с июня 2019 года. До этого он был президентом Саудовской Про-лиги. В феврале 2023 года Аль-Мишаль стал одним из членов Совета ФИФА.
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
9′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+3′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
66′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
66′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти