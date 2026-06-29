Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку

«Мы, я и мои коллеги по совету директоров, приложили все возможные усилия для развития саудовского футбола и стремились оправдать ожидания нашей страны и болельщиков. Однако невыход национальной команды в следующий раунд чемпионата мира — это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть сборную в более достойном положении.



Исходя из убеждения, что ответственность требует предоставить возможность для нового этапа, я принял решение не продолжать работу до окончания текущего срока. В соответствии с действующими процедурами будет запущен процесс выборов нового совета директоров.



Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать всё, что способствует развитию и успехам саудовского спорта. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути, а также наших болельщиков. Прошу прощения, если мы не оправдали ваших ожиданий», — написал Аль-Мишаль в социальных сетях.