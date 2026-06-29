Голкипер ЮАР — о вылете с ЧМ: Уезжаем с высоко поднятой головой

Сборная ЮАР уступила Канаде в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ. Единственный мяч в этой встрече на 90+2-й минуте забил полузащитник Стивен Эуштакиу.
«Горжусь ребятами за то, что они показали наш уровень. Мы хотели быть конкурентоспособной командой. Поедем домой с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером.
Мы начали турнир не лучшим образом, но продолжали биться. Сегодня мы вышли и показали свою игру. У нас очень молодая команда. Это хороший урок для ребят на будущее, но я не могу испытывать ничего, кроме гордости.
Грустно, что мы вылетели, но наш тренер Уго Брос будет гордиться нами. Упорство и вера — вот что он прививал нам с первого дня. Даже когда у нас было много скептиков, он всегда верил в меня.
Мы можем только благодарить его за то, что он сделал для страны и нашего футбола. Он вдохновил нацию, дал ей надежду. Если больше он не будет работать, то может уйти с высоко поднятой головой», — приводит слова Уильямса ВВС.
Сборная ЮАР впервые в истории сыграла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.