Голкипер ЮАР — о вылете с ЧМ: Уезжаем с высоко поднятой головой

«Горжусь ребятами за то, что они показали наш уровень. Мы хотели быть конкурентоспособной командой. Поедем домой с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером.



Мы начали турнир не лучшим образом, но продолжали биться. Сегодня мы вышли и показали свою игру. У нас очень молодая команда. Это хороший урок для ребят на будущее, но я не могу испытывать ничего, кроме гордости.



Грустно, что мы вылетели, но наш тренер Уго Брос будет гордиться нами. Упорство и вера — вот что он прививал нам с первого дня. Даже когда у нас было много скептиков, он всегда верил в меня.



Мы можем только благодарить его за то, что он сделал для страны и нашего футбола. Он вдохновил нацию, дал ей надежду. Если больше он не будет работать, то может уйти с высоко поднятой головой», — приводит слова Уильямса ВВС.