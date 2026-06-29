Тренер сборной ЮАР прокомментировал поражение в 1/16 финала ЧМ

«Я все так же горжусь командой, как и два или три дня назад. Думаю, мы провели хороший чемпионат мира, но сегодня, когда играешь против такой команды — мощной и быстрой — ты оказываешься в роли догоняющего. Это то, чему нам нужно учиться. И именно поэтому для этой команды было важно здесь оказаться», — приводит слова Броса ВВС.