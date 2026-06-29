Тренер сборной ЮАР прокомментировал поражение в 1/16 финала ЧМ

Сборная ЮАР уступила Канаде и не смогла выйти в ⅛ финала плей-офф ЧМ, пропустив гол на 90+2-й минуте встречи.
«Я все так же горжусь командой, как и два или три дня назад. Думаю, мы провели хороший чемпионат мира, но сегодня, когда играешь против такой команды — мощной и быстрой — ты оказываешься в роли догоняющего. Это то, чему нам нужно учиться. И именно поэтому для этой команды было важно здесь оказаться», — приводит слова Броса ВВС.
Также тренер, который в 74 года стал самым пожилым наставником команд в истории плей-офф чемпионата мира, высказался о перспективах регулярного участия сборной ЮАР в этом турнире:
«Для нас это то, что мы обязательно должны сделать. И я уверен, что в ближайшие месяцы эта команда станет сильнее, чем сейчас, потому что сегодня мы играли против соперника, который находится на шаг впереди нас. Мы провели достаточно хороший матч, могли сделать больше», — добавил бельгийский специалист.
Что касается его личных перспектив в сборной, тренер пока не стал говорить определенно: «Уйду ли я в отставку теперь, когда мы вылетели? Решение будет принято в ближайшие дни. Это будет непростое решение».
Сборная ЮАР впервые в истории сыграла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти