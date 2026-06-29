Винисиус: борьба с расизмом гораздо важнее моих успехов на поле

«Эти достижения гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что я помогаю гораздо большему количеству людей. Конечно, прогресс идет медленно, но пусть он продолжается, чтобы следующее поколение не страдало. У меня есть семилетний брат, и я надеюсь, что он не пострадает от расизма. Я хочу добиться больших успехов на поле, а также продолжать вдохновлять молодых чернокожих людей, у которых нет того голоса, который есть у меня», — сказал Винисиус.