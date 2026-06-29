Винисиус: борьба с расизмом гораздо важнее моих успехов на поле

На ЧМ-2026 действует так называемое «правило Престианни», известное также как «правило Винисиуса», которое предусматривает удаление игроков, прикрывающих рот рукой.
Поводом для его введения стал инцидент между Винисиусом и аргентинским игроком «Бенфики» Джанлукой Престианни в февральском матче Лиги чемпионов. Во время матча бразилец обратился к судье и заявил, что Престианни оскорбил его, назвав обезьяной. Аргентинец позже отрицал обвинения в расизме, однако подтвердить или опровергнуть его слова однозначно оказалось затруднительно, поскольку в момент разговора он прикрывал рот рукой.
Первым игроком, против которого было использовано «правило Престианни-Винисиуса», стал полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон, удаленный за прикрытый рот в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Турции (1:0).
«Эти достижения гораздо важнее тех, которых я добиваюсь на поле. Потому что я помогаю гораздо большему количеству людей. Конечно, прогресс идет медленно, но пусть он продолжается, чтобы следующее поколение не страдало. У меня есть семилетний брат, и я надеюсь, что он не пострадает от расизма. Я хочу добиться больших успехов на поле, а также продолжать вдохновлять молодых чернокожих людей, у которых нет того голоса, который есть у меня», — сказал Винисиус.
Сборные Бразилии и Японии сыграют друг с другом в Хьюстоне сегодня, 29 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти