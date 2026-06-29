Хаверц ответил на критику игры сборной Германии на ЧМ-2026

Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:2. Две других встречи для подопечных Юлиана Нагельсманна завершились победой. Команда разгромила сборную Кюрасао (7:1) и обыграла Кот д'Ивуар (2:1). Сборная Германии заняла первое место в группе Е и вышла в плей-офф турнира, где на стадии 1/16 финала встретится с Парагваем.
«Мы полностью убеждены, что сможем победить. Когда ты играешь на крупном турнире, люди всегда критикуют тебя. Мне все равно, что они болтают. Мы сосредоточены на себе.
Мне правда безразлично, что говорят окружающие. Требуется немного времени, потому что все приезжают в национальную сборную из разных клубов, и нужно заново привыкать к партнерам по команде», — приводит слова Хаверца The Touchline в соцсетях.
В 1/16 финала сборная Германии сегодня, 29 июня, сыграет против национальной команды Парагвая в Бостоне.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти