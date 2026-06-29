Хаверц ответил на критику игры сборной Германии на ЧМ-2026

«Мы полностью убеждены, что сможем победить. Когда ты играешь на крупном турнире, люди всегда критикуют тебя. Мне все равно, что они болтают. Мы сосредоточены на себе.



Мне правда безразлично, что говорят окружающие. Требуется немного времени, потому что все приезжают в национальную сборную из разных клубов, и нужно заново привыкать к партнерам по команде», — приводит слова Хаверца The Touchline в соцсетях.