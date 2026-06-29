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Хаверц ответил на критику игры сборной Германии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц высказался о критике в адрес национальной команды после поражения от Эквадора матче группового этапа ЧМ-2026 (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Германии потерпела поражение от Эквадора в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 1:2. Две других встречи для подопечных Юлиана Нагельсманна завершились победой. Команда разгромила сборную Кюрасао (7:1) и обыграла Кот д'Ивуар (2:1). Сборная Германии заняла первое место в группе Е и вышла в плей-офф турнира, где на стадии 1/16 финала встретится с Парагваем.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 29.06.2026, 23:30
Германия
-
Парагвай
-

«Мы полностью убеждены, что сможем победить. Когда ты играешь на крупном турнире, люди всегда критикуют тебя. Мне все равно, что они болтают. Мы сосредоточены на себе.

Мне правда безразлично, что говорят окружающие. Требуется немного времени, потому что все приезжают в национальную сборную из разных клубов, и нужно заново привыкать к партнерам по команде», — приводит слова Хаверца The Touchline в соцсетях.

В 1/16 финала сборная Германии сегодня, 29 июня, сыграет против национальной команды Парагвая в Бостоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Эквадор
2:1
Первый тайм: 1:1
Германия
Футбол, Чемпионат мира, Группа E
25.06.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Себастьян Беккасесе
Юлиан Нагельсманн
Голы
Эквадор
Нильсон Ангуло
(Педро Вите)
9′
Гонсало Плата
(Кевин Родригес)
77′
Германия
Лерой Сане
(Флориан Вирц)
2′
Составы команд
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
4
Хоэль Ордоньес
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
89′
21
Алан Франко
50′
64′
17
Анхело Пресиадо
3
Пьеро Инкапье
43′
71′
7
Первис Эступиньян
9
Джон Йебоа
85′
2
Феликс Торрес
20
Нильсон Ангуло
85′
16
Хорди Кайседо
13
Эннер Валенсия
64′
11
Кевин Родригес
Германия
1
Мануэль Нойер
22
Давид Раум
19
Лерой Сане
10
Джамал Мусиала
4
Джонатан Та
2
Антонио Рюдигер
6
Йозуа Киммих
60′
24
Малик Тшау
17
Флориан Вирц
73′
13
Паскаль Грос
7
Кай Хаверц
60′
26
Дениз Ундав
23
Феликс Нмеча
64′
14
Максимилиан Байер
5
Александр Павлович
44′
46′
16
Ангело Штиллер
Статистика
Эквадор
Германия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
3
Угловые
3
2
Фолы
15
10
Судейская бригада
Главный судья
Тори Пенсо
(США)
Боковой судья
Кэтрин Несбитт
(США)
Боковой судья
Брук Майо
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти