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Вратарь сборной Аргентины играет на ЧМ с переломом

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, как играет с травмой пальца руки на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Мартинес повредил безымянный палец правой руки на разминке перед финальным матчем Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0).

«Я решил отказаться от операции. Это был тяжелый период. Поначалу я не мог тренироваться. На самом деле я до сих пор не занимаюсь в общей группе. Если честно, шина очень неудобная, из-за нее перчатка сидит слишком свободно. Травма доставляет мне массу неудобств, но я стараюсь не позволять этому влиять на мою игру на поле. Когда мне сказали, что нужна операция, в голове пронеслись тысячи мыслей, но тренер всегда меня поддерживал. Он сказал, что будет на моей стороне, независимо от того, к какому именно матчу я буду готов. Это придало мне огромный заряд уверенности», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.

На групповом этапе чемпионата мира по футболу Мартинес пропустил один мяч в трех матчах сборной Аргентины.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 4.07.2026, 1:00
Аргентина
-
Кабо-Верде
-

В 1/16 финала плей-офф чемпионата мира аргентинские футболисты 3 июля встретятся с национальной командой Кабо-Верде в Майами.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Иордания
1:3
Первый тайм: 0:2
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
28.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Джамал Селлами
Лионель Скалони
Голы
Иордания
Муса Аль-Таамари
(Эхсан Хаддад)
55′
Аргентина
Джовани Ло Сельсо
19′
Лаутаро Мартинес
31′
Лионель Месси
80′
Составы команд
Иордания
1
Язид Абулайла
3
Абдулла Насиб
5
Язан Аль-Араб
64′
23
Эхсан Хаддад
20
Моханнад Абу Таха
17′
8
Нур Аль-Равабдех
4
Хусам Абу Дахаб
90′
17
Салим Обаид
11
Одех Фахури
46′
13
Махмуд Аль-Марди
21
Низар Аль-Рашдан
76′
6
Амер Джамус
24
Али Азайзех
46′
10
Муса Аль-Таамари
9
Али Ольван
90′
7
Мохаммаж Абу Зрайк
90+5′
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
14
Эсекиэль Паласиос
3
Николас Тальяфико
19
Николас Отаменди
2
Маркос Сенеси
5
Леандро Паредес
17
Джулиано Симеоне
71′
8
Валентин Барко
11
Джовани Ло Сельсо
60′
10
Лионель Месси
18
Николас Пас
61′
20
Алексис Макаллистер
22
Лаутаро Мартинес
60′
16
Тьяго Альмада
9
Хулиан Альварес
82′
21
Хосе Мануэль Лопес
Статистика
Иордания
Аргентина
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
2
6
Фолы
13
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Боковой судья
Михай Марика
(Румыния)
Боковой судья
Ференц Туньоги
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти