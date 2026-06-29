Вратарь сборной Аргентины играет на ЧМ с переломом

«Я решил отказаться от операции. Это был тяжелый период. Поначалу я не мог тренироваться. На самом деле я до сих пор не занимаюсь в общей группе. Если честно, шина очень неудобная, из-за нее перчатка сидит слишком свободно. Травма доставляет мне массу неудобств, но я стараюсь не позволять этому влиять на мою игру на поле. Когда мне сказали, что нужна операция, в голове пронеслись тысячи мыслей, но тренер всегда меня поддерживал. Он сказал, что будет на моей стороне, независимо от того, к какому именно матчу я буду готов. Это придало мне огромный заряд уверенности», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.