Маркиньос: Возможно, Япония более уверена в себе, чем Бразилия

«Это очень сложная игра, но мы готовы. Было бы неправильно недооценивать сборную Японии, ведь она определенно доказала свой высокий уровень. Возможно, они подошли к этому чемпионату мира с большей уверенностью в своих силах, чем мы. Мы провели тренировки, просмотрели видеозаписи и разработали стратегию действий. Нам нужно эффективно нейтрализовать японскую команду. Возможно, мы не лучшим образом показали себя в стартовом матче, но улучшили свою игру во второй, и еще больше в третьей. Знаем, насколько важно быть сосредоточенным на каждом моменте, на каждой детали игры. Это мы и будем делать», — приводит слова Маркиньоса Globo.