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Маркиньос: Возможно, Япония более уверена в себе, чем Бразилия

Капитан сборной Бразилии Маркиньос высказался в преддверии матча 1/ 16 финала чемпионата мира по футболу против сборной Японии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Бразилии встретится с национальной командой Японии сегодня, 29 июня. Матч пройдет в Хьюстоне.

«Это очень сложная игра, но мы готовы. Было бы неправильно недооценивать сборную Японии, ведь она определенно доказала свой высокий уровень. Возможно, они подошли к этому чемпионату мира с большей уверенностью в своих силах, чем мы. Мы провели тренировки, просмотрели видеозаписи и разработали стратегию действий. Нам нужно эффективно нейтрализовать японскую команду. Возможно, мы не лучшим образом показали себя в стартовом матче, но улучшили свою игру во второй, и еще больше в третьей. Знаем, насколько важно быть сосредоточенным на каждом моменте, на каждой детали игры. Это мы и будем делать», — приводит слова Маркиньоса Globo.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 29.06.2026, 20:00
Бразилия
-
Япония
-

Сборная Бразилии является лидером по числу побед на чемпионатах мира — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.