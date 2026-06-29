В США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026

«На сегодняшний день, работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства», — написал Патель в соцсетях.
Патель также сообщил, что во всех 11 городах США, принимающих матчи мундиаля, развернуты специальные наземные группы для перехвата БПЛА. В воскресенье сотрудники ФБР в Майами изъяли семь беспилотников, еще семь дронов были перехвачены во время мероприятий в фан-зоне ФИФА.
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2).