Мовсисян: США могут повторить достижение России на ЧМ-2018

Мовсисян является гражданином США, где он жил с 12 лет и провел половину своей футбольной карьеры.
«У американцев организованная команда, хорошие игроки. При удачном стечении обстоятельств США вполне могут повторить достижение России на домашнем чемпионате мира и дойти до четвертьфинала. Но многое будет зависеть от того, на какого соперника попадет в первом раунде плей-офф.
Увеличение числа участников до 48 команд? Возможно, качество отдельных матчей чуть проседает, но ценность турнира как события выросла. Футбол становится более глобальным видом спорта. Да, разница в классе между некоторыми сборными чувствуется, но здорово, что столько стран и футболистов получают шанс проявить себя», — сказал Мовсисян.
На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пен. 3:4).
Сборная США в 1/16 финала сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет в Сан-Франциско в ночь на четверг, 2 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
В случае выхода в ⅛ финала американцы сыграют с победителем матча Бельгия — Сенегал. В ¼ финала возможными соперниками «звездно-полосатых» могут стать сборные Испании, Португалии и Хорватии.