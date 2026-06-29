Мовсисян: США могут повторить достижение России на ЧМ-2018

«У американцев организованная команда, хорошие игроки. При удачном стечении обстоятельств США вполне могут повторить достижение России на домашнем чемпионате мира и дойти до четвертьфинала. Но многое будет зависеть от того, на какого соперника попадет в первом раунде плей-офф.



Увеличение числа участников до 48 команд? Возможно, качество отдельных матчей чуть проседает, но ценность турнира как события выросла. Футбол становится более глобальным видом спорта. Да, разница в классе между некоторыми сборными чувствуется, но здорово, что столько стран и футболистов получают шанс проявить себя», — сказал Мовсисян.