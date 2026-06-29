В фан-зоне ЧМ-2026 в Калифорнии застрелили человека

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения и был госпитализирован. В целях обеспечения безопасности ближайшие к месту происшествия улицы перекрыли.
По данным агентства Reuters, в момент стрельбы трансляции матчей в фан‑зоне не велись: единственная игра того дня завершилась в 14:00 по местному времени.
Следующий матч в Сан‑Франциско запланирован на 1 июля. В игре 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 сыграют сборные США и Боснии и Герцеговины.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
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