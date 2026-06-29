Тренеру сборной Южной Кореи угрожают убийством из-за вылета с ЧМ

Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. После чего наставник национальной команды объявил об уходе в отставку. Хон Мен Бо 57 лет, он возглавлял сборную с 2024 года. Контракт специалиста действовал до окончания Кубка Азии 2027 года. В качестве игрока он занял 4-е место на чемпионате мира 2002 года.