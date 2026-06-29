Тренеру сборной Южной Кореи угрожают убийством из-за вылета с ЧМ

Как сообщает издание Actu Foot, один из пользователей в соцсетях опубликовал заявление, представившись гражданином США, в котором сообщил о намерении убить тренера, когда тот вернётся в аэропорт Южной Кореи.
Отмечается, что корейская полиция уже начала расследование по факту угроз убийством и установила наблюдение за несколькими местами, где должен будет находиться Хон Мен Бо, включая аэропорт. Подозреваемый в угрозах активно разыскивается.
Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. После чего наставник национальной команды объявил об уходе в отставку. Хон Мен Бо 57 лет, он возглавлял сборную с 2024 года. Контракт специалиста действовал до окончания Кубка Азии 2027 года. В качестве игрока он занял 4-е место на чемпионате мира 2002 года.
Уго Брос
Хон Мен Бо
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
73′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
66′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
79′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти