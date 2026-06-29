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Тренеру сборной Южной Кореи угрожают убийством из-за вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо получает угрозы из-за вылета команды с чемпионата мира по футболу 2026 года на стадии группового этапа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает издание Actu Foot, один из пользователей в соцсетях опубликовал заявление, представившись гражданином США, в котором сообщил о намерении убить тренера, когда тот вернётся в аэропорт Южной Кореи.

Отмечается, что корейская полиция уже начала расследование по факту угроз убийством и установила наблюдение за несколькими местами, где должен будет находиться Хон Мен Бо, включая аэропорт. Подозреваемый в угрозах активно разыскивается.

Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. После чего наставник национальной команды объявил об уходе в отставку. Хон Мен Бо 57 лет, он возглавлял сборную с 2024 года. Контракт специалиста действовал до окончания Кубка Азии 2027 года. В качестве игрока он занял 4-е место на чемпионате мира 2002 года.

ЮАР
1:0
Первый тайм: 0:0
Южная Корея
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
25.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Уго Брос
Хон Мен Бо
Голы
ЮАР
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
Составы команд
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
73′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
Южная Корея
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
66′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
79′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
Статистика
ЮАР
Южная Корея
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
4
3
Угловые
4
6
Фолы
7
9
Офсайды
3
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти