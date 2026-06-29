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Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо в интервью L'Equipe принес публичные извинения за свою стрижку во время чемпионата мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На том турнире бразилец появился с необычной стрижкой — полностью выбритой головой и оставленной спереди «челкой». Несмотря на свой странный и комичный вид, эта прическа стала популярной среди детей и подростков по всему миру.

«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед всеми родителями за свою прическу 2002 года. Тогда я столкнулся с травмой колена, и только новая подготовка, сочетающая физическую и психологическую работу, могла привести меня туда, где я хотел оказаться», — сказал Роналдо.

На ЧМ-2002 Роналдо стал двукратным чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира. Он забил на турнире восемь мячей, в том числе два — в финале против сборной Германии (2:0). Успешное выступление на ЧМ-2002 помогло ему во второй раз в карьере завоевать «Золотой мяч».