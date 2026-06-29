Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002

«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед всеми родителями за свою прическу 2002 года. Тогда я столкнулся с травмой колена, и только новая подготовка, сочетающая физическую и психологическую работу, могла привести меня туда, где я хотел оказаться», — сказал Роналдо.