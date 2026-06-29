Роналдо извинился за свою прическу на ЧМ-2002

На том турнире бразилец появился с необычной стрижкой — полностью выбритой головой и оставленной спереди «челкой». Несмотря на свой странный и комичный вид, эта прическа стала популярной среди детей и подростков по всему миру.
«Прежде всего, я хотел бы воспользоваться возможностью и извиниться перед всеми родителями за свою прическу 2002 года. Тогда я столкнулся с травмой колена, и только новая подготовка, сочетающая физическую и психологическую работу, могла привести меня туда, где я хотел оказаться», — сказал Роналдо.
На ЧМ-2002 Роналдо стал двукратным чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира. Он забил на турнире восемь мячей, в том числе два — в финале против сборной Германии (2:0). Успешное выступление на ЧМ-2002 помогло ему во второй раз в карьере завоевать «Золотой мяч».