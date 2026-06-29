Мостовой объяснил неожиданный вылет сборной Турции с ЧМ-2026

«Сюрпризов на чемпионате мира много. Но сейчас они будут заканчиваться. Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям. В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило. А у Уругвая был скандал между тренером и командой. Это и повлияло на вылет команды с чемпионата мира», — передает слова Мостового «Чемпионат» Николаем Барановым.
26 июня сборная Турции обыграла команду США в заключительном туре группы D на чемпионате мира. Матч прошел в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США) и закончился со счетом 3:2. Матч не имел турнирного значения для обеих команд. США заранее гарантировали себе первую строчку, обыграв в предыдущих турах Парагвай (4:1) и Австралию (2:0). Турция же, наоборот, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. Перед началом чемпионата мира команда считалась вторым фаворитом на выход из группы после США, она уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.