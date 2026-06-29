Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Бразилия
:
Япония
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.60
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026
23:30
Германия
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.20
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.15
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.53
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.60
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2

Мостовой объяснил неожиданный вылет сборной Турции с ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об итогах выступления сборной Турции на чемпионате мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Сюрпризов на чемпионате мира много. Но сейчас они будут заканчиваться. Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям. В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило. А у Уругвая был скандал между тренером и командой. Это и повлияло на вылет команды с чемпионата мира», — передает слова Мостового «Чемпионат» Николаем Барановым.

26 июня сборная Турции обыграла команду США в заключительном туре группы D на чемпионате мира. Матч прошел в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США) и закончился со счетом 3:2. Матч не имел турнирного значения для обеих команд. США заранее гарантировали себе первую строчку, обыграв в предыдущих турах Парагвай (4:1) и Австралию (2:0). Турция же, наоборот, досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф. Перед началом чемпионата мира команда считалась вторым фаворитом на выход из группы после США, она уступила Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.