Фанаты требуют навсегда отстранить экс-тренера Южной Кореи

«Мы отдали этой команде всю свою искренность — и в итоге оказались обманутыми… Человек, который до самого конца не только не попросил прощения и не раскаялся, а вместо этого продолжал издеваться над болельщиками сборной Южной Кореи нелепыми оправданиями, больше не должен быть частью корейского футбола», — говорится в документе.



Сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года. На групповом этапе команда набрала три очка, проиграв Мексике и ЮАР. После этого Хон Мён Бо подал в отставку.