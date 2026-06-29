Фанаты требуют навсегда отстранить экс-тренера Южной Кореи

Официальное объединение болельщиков сборной Южной Кореи Red Devils выступило с требованием запретить бывшему главному тренеру национальной команды Хон Мён Бо работать в корейском футболе после вылета с ЧМ-2026.
В понедельник, 29 июня, организация опубликовала заявление под заголовком «2026-й — год, когда исчез южнокорейский футбол».
«Мы отдали этой команде всю свою искренность — и в итоге оказались обманутыми… Человек, который до самого конца не только не попросил прощения и не раскаялся, а вместо этого продолжал издеваться над болельщиками сборной Южной Кореи нелепыми оправданиями, больше не должен быть частью корейского футбола», — говорится в документе.
Сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года. На групповом этапе команда набрала три очка, проиграв Мексике и ЮАР. После этого Хон Мён Бо подал в отставку.