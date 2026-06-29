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Форлан объяснил ошибку Муслеры в матче с Испанией на ЧМ-2026

В третьем туре группового этапа сборная Уругвая проиграла испанцам со счетом 0:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан рассказал, что у вратаря Фернандо Муслеры сильно поднялась температура накануне заключительного матча группового этапа против команды Испании.

Встреча группы H прошла 26 июня в мексиканской Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании. В эпизоде с голом Алекса Баэны мяч отскочил от руки Муслеры и попал в ворота, голкипера заменили в перерыве. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем с 1966 года, который допустил три приведшие к голам ошибки в одном розыгрыше чемпионата мира. В интервью ESPN Форлан рассказал, что перед матчем у Муслеры поднялась температура до 40 или 41 градуса.

Муслере 40 лет, он участвовал в своем пятом чемпионате мира, в активе вратаря 137 матчей в составе сборной Уругвая. Вместе с национальной командой Муслера становился победителем Кубка Америки. Спортсмен выступает за аргентинский «Эстудиантес», ранее голкипер провел 14 сезонов в «Галатасарае», в составе которого выиграл восемь чемпионатов Турции, пять Кубков и шесть Суперкубков страны.

По итогам группового этапа сборная Уругвая с 2 очками заняла третье место в турнирной таблице и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Чемпионат мира завершится 19 июля.

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти