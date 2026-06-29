Форлан объяснил ошибку Муслеры в матче с Испанией на ЧМ-2026

Встреча группы H прошла 26 июня в мексиканской Гвадалахаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Испании. В эпизоде с голом Алекса Баэны мяч отскочил от руки Муслеры и попал в ворота, голкипера заменили в перерыве. Как сообщает Opta, он стал первым вратарем с 1966 года, который допустил три приведшие к голам ошибки в одном розыгрыше чемпионата мира. В интервью ESPN Форлан рассказал, что перед матчем у Муслеры поднялась температура до 40 или 41 градуса.