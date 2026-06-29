Генич предсказал исход матча Нидерланды — Марокко

Известный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свою ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко.
"Очень много Нидерланды забили на групповой стадии — аж 10 мячей. Мощнейшая, отличная атака, особенно фланговые игроки и фланговые прострелы здорово у Нидерландов работают. Но Марокко — команда очень непростая, уже с опытом игры на больших турнирах. Они знают, как им действовать, знают, как правильно варьировать темп. И у них тоже мощнейшая группа атаки, где пока молчит Браим Диас, он ещё ни одного мяча не забил, но зато здорово партнёрам ассистирует. Поэтому жду огненный матч с большим количеством моментов и, скорее всего, большим количеством забитых мячей.
Мне кажется, Марокко чуть-чуть недооценивают букмекеры, учитывая, как марокканцы действуют в атаке, как они свои атаки формируют, как часто заканчивают эти атаки ударами. Мастерства там более чем достаточно, чтобы попасть в створ. Поэтому в матче Нидерланды — Марокко можно взять вариант «обе забьют» за хороший коэффициент. Но я взял «индивидуальный тотал ударов в створ ворот Марокко больше 3,5», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Матч 1/16 финала ЧМ Нидерланды — Марокко состоится 30 июня в 4:00 мск.