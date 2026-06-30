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Нойер завершил выступления за сборную Германии после вылета с ЧМ

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер завершил выступления за национальную команду по футболу после вылета команды с чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 1/16 финала немцы уступили сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). 40-летний Нойер отыграл все 120 минут и отразил один удар в послематчевой серии пенальти.

Еще до старта турнира Нойер объявил, что это мировое первенство станет последним в его международной карьере. Он специально возобновил карьеру в сборной, чтобы сыграть на ЧМ-2026.

«Невероятно горько, что все закончилось именно так», — сказал Нойер после матча.

Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году. За 17 лет он провел за национальную команду 128 матчей, в которых пропустил 123 мяча и 50 раз сыграл на ноль. Он занимает пятое место по числу сыгранных матчей за сборную, уступая Лукасу Подольски (130), Томасу Мюллеру (131), Мирославу Клозе (137) и Лотару Маттеусу (150).

В составе сборной Германии Нойер выиграл чемпионат мира (2014) и становился ее бронзовым призером (2010). Также он дважды выигрывал бронзу на чемпионате Европы (2012, 2016).

При этом Нойер продолжит выступать за «Баварию». В мае 40-летний вратарь продлил контракт с мюнхенцами до лета 2027 года.