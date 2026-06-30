Нойер завершил выступления за сборную Германии после вылета с ЧМ

Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году. За 17 лет он провел за национальную команду 128 матчей, в которых пропустил 123 мяча и 50 раз сыграл на ноль. Он занимает пятое место по числу сыгранных матчей за сборную, уступая Лукасу Подольски (130), Томасу Мюллеру (131), Мирославу Клозе (137) и Лотару Маттеусу (150).