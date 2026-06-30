Нойер повторил антирекорд ЧМ, пропустив в 10 матчах подряд

40-летний голкипер пропустил на 42-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Его ворота поразил полузащитник Хулио Энсисо.
Нойер пропускает в 10 матчах чемпионатов мира подряд. Последний сухой матч на мундиалях немцы провели в финале ЧМ-2014 против сборной Аргентины (1:0, д.в.). С тех пор Нойер пропускал от Мексики (0:1), Швеции (2:1), Южной Кореи (0:2), Японии (1:2), Испании (1:1), Коста-Рики (4:2), Кюрасао (7:1), Кот-д’Ивуара (2:1), Эквадора (1:2) и Парагвая (1:1).
Аналогичную серию на чемпионатах мира в период с 1950 по 1962 год выдал вратарь сборной Мексики Антонио Карбахаль.
Рекордные серии матчей с пропущенными мячами на ЧМ
- 10 — Антонио Карбахаль (Мексика, 1950−1962)
- 10 — Мануэль Нойер (Германия, 2018−2026)
- 9 — Томас Равелли (Швеция, 1990−1994)
- 8 — Жан-Мари Пфафф (Бельгия, 1982−1986)
- 8 — Хорхе Кампос (Мексика, 1994−1998)
- 8 — Дьюла Грошич (Венгрия, 1954−1958)
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти