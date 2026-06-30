Президент Парагвая: Выходной, черт возьми! Сегодня празднуем

«Выходной, черт возьми! Парагвай никогда не сдается! Сегодня празднует целая страна. Празднует победу сборной, которая воплощает самую суть нашей идентичности: хватку, веру и силу народа, который никогда не сдается. Спасибо за эту огромную радость, которую вы нам подарили, и за то, что снова объединили миллионы парагвайцев под одним знаменем», — написал Пенья на своей официальной странице в соцсети.
Стоит отметить, что парагвайское законодательство позволяет президенту устанавливать до трех дополнительных выходных дней в год.
Ранее аналогичное решение принял президент Эквадора Даниэль Нобоа после победы национальной команды над сборной Германии (2:1) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. Этот результат позволил эквадорцам выйти в плей-офф.
Сборная Парагвая во второй раз в своей истории выиграла матч плей-офф чемпионата мира. На ЧМ-2010 в ЮАР парагвайцы в ⅛ финала выбили сборную Японии (0:0, пен. 5:3). После этого Парагвай не выходил на мундиаль 16 лет.
В ⅛ финала сборная Парагвая сыграет с победителем матча Франция — Швеция. Встреча пройдет в Филадельфии в субботу, 4 июля.