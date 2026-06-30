«Мы гордимся вами». Канцлер Германии — о вылете сборной с ЧМ

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014). С момента последнего титула немцы не смогли преодолеть групповой турнир на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре, выиграв менее половины матчей на турнире. В последних 10 матчах «бундесманшафт» одержала четыре победы при пяти поражениях и одной ничьей.