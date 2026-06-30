«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов — после вылета с ЧМ

Три игрока голландской сборной не сумели реализовать свои удары в послематчевой серии пенальти: Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, а удар Крисенсио Саммервилла парировал вратарь марокканцев Яссин Буну.
«Атмосфера в раздевалке была драматичной. Когда ты видишь такие моменты, как пенальти от Рахими, мяч после которого прошел под Вербрюггеном, это значит, что нам не суждено было победить.
Я решил играть именно так, потому что на групповом этапе мы давали слишком много пространства. Нам нужно было лучше играть в обороне, понимаете! Марокко — отличная команда, со звездными игроками. Так что я принял это решение после встречи с командой. Я ни капли не жалею об этом. Мне плевать на критику!
Я пытался перестраивать команду, думая о том, кто может бить пенальти. Я потерял Де Йонга, потерял Гакпо… так что я пытался выпустить способных игроков. Не сработало, что поделаешь?» — сказал Куман.
Рональд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в январе 2023 года — до этого он работал с командой с 2018 по 2020 год. Под его руководством «оранжевые» вышли в финал Лиги наций-2019, квалифицировались на Евро-2020 и вышли в полуфинал Евро-2024, где уступили сборной Англии (1:2).
Контракт 63-летнего специалиста рассчитан до конца ЧМ-2026.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Автогол
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