«Мне плевать на критику». Тренер Нидерландов — после вылета с ЧМ

«Атмосфера в раздевалке была драматичной. Когда ты видишь такие моменты, как пенальти от Рахими, мяч после которого прошел под Вербрюггеном, это значит, что нам не суждено было победить.



Я решил играть именно так, потому что на групповом этапе мы давали слишком много пространства. Нам нужно было лучше играть в обороне, понимаете! Марокко — отличная команда, со звездными игроками. Так что я принял это решение после встречи с командой. Я ни капли не жалею об этом. Мне плевать на критику!



Я пытался перестраивать команду, думая о том, кто может бить пенальти. Я потерял Де Йонга, потерял Гакпо… так что я пытался выпустить способных игроков. Не сработало, что поделаешь?» — сказал Куман.