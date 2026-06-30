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Тренер сборной Марокко назвал заслуженной победу над Голландией

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби прокомментировал победу над сборной Нидерландов (1:1, пен. 3:2) в матче 1/16 финала чемпионата мира. Об этом сообщает France24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это абсолютно заслуженно. Думаю, мы полностью доминировали над этой командой. Не думаю, что они часто играли, имея всего 30 процентов владения мячом — у нас было около 70 процентов. У нас было гораздо больше моментов и ударов.

Чемпионат мира в Катаре изменил менталитет нашей сборной. Я имею полное право говорить об этом. Игроки верят в себя, а болельщики верят в команду. Это очень важно. Они требовательны, но лишь потому, что знают — мы можем зайти далеко.

Мы знаем, что многие думают — с Канадой будет легкая прогулка. Это не так. Нам предстоит встретиться со сложным соперником. Мы должны говорить себе, что нас никто не остановит. И нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем.

Конечно, непобедимых команд нет. И я говорю об этом ребятам. Если мы допустим какие-то ошибки, то поедем домой. Нам нужно убедиться, что мы полностью готовы к тому, чтобы показать максимальный результат», — сказал Уахби на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре сборная Марокко добилась наилучшего результата в истории африканских команд, заняв четвертое место. В 2025 году марокканцы по руководством Уахби выиграли молодежный чемпионат мира в Чили, обыграв в финале сборную Аргентины (2:0).

В ⅛ финала сборная Марокко в Хьюстоне сыграет со сборной Канады. Встреча пройдет в Хьюстоне в субботу, 4 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.