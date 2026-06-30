Тренер сборной Марокко назвал заслуженной победу над Голландией

«Это абсолютно заслуженно. Думаю, мы полностью доминировали над этой командой. Не думаю, что они часто играли, имея всего 30 процентов владения мячом — у нас было около 70 процентов. У нас было гораздо больше моментов и ударов.



Чемпионат мира в Катаре изменил менталитет нашей сборной. Я имею полное право говорить об этом. Игроки верят в себя, а болельщики верят в команду. Это очень важно. Они требовательны, но лишь потому, что знают — мы можем зайти далеко.



Мы знаем, что многие думают — с Канадой будет легкая прогулка. Это не так. Нам предстоит встретиться со сложным соперником. Мы должны говорить себе, что нас никто не остановит. И нас никто не остановит, если мы будем играть так, как умеем.



Конечно, непобедимых команд нет. И я говорю об этом ребятам. Если мы допустим какие-то ошибки, то поедем домой. Нам нужно убедиться, что мы полностью готовы к тому, чтобы показать максимальный результат», — сказал Уахби на послематчевой пресс-конференции.