Бразильские монашки отпраздновали победный гол на ЧМ: видео

Посмотрите, как на этот гол отреагировали бразильские монахини.
Девушки поддерживали национальную команду у телевизора, размахивая флагами.
Сборная Бразилии является лидером по числу побед на чемпионатах мира — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.
В ⅛ финала ЧМ-2026 бразильцы 5 июля сыграют против победителя пары Кот-д’Ивуар — Норвегия, их матч пройдет во вторник, 30 июня в Далласе.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти