Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после победы на ЧМ

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Марокко обыграла голландцев (1:1, пен. 3:2).
После окончания матча на улицах Гааги собрались сотни людей, праздновавших победу марокканской сборной. Позже празднование переросло в беспорядки, в ходе которых полиция была вынуждена применить водометы. Сообщается, что был задержан как минимум один человек.
На улицах Амстердама были замечены большие группы людей, выкрикивающие оскорбления в адрес полицейских. Некоторые из них скрыли лица масками.
В Утрехте были зафиксированы нарушения дорожного порядка. Водители машин с марокканскими флагами высовывались из окон и игнорировали правила движения, а молодые люди в балаклавах разбирали ограждения, обеспечивая проезд автомобилей по тротуарам и велодорожкам.
Марокканская диаспора является одной из крупнейших иммигрантских групп в Нидерландах и насчитывает около 420 тыс. человек. Трое игроков сборной Марокко являются уроженцами Нидерландов: защитники Нуссаир Мазрауи и Анасс Салах-Эддин, а также полузащитник Софьян Амрабат.
В ⅛ финала сборная Марокко в Хьюстоне сыграет со сборной Канады. Встреча пройдет в Хьюстоне в субботу, 4 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти