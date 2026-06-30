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Ван дер Варт раскритиковал Кумана после вылета Нидерландов с ЧМ

Бывший игрок сборной также назвал матч де Йонга худшим из тех, что видел.

Источник: Reuters

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт раскритиковал команду после вылета с чемпионата мира-2026. Нидерланды уступили Марокко в серии пенальти, а главным объектом критики аналитика NOS стал план главного тренера Роналда Кумана. Об этом сообщает Voetbalzone.

Куман начал матч против Марокко со схемой в пять защитников. В стартовом составе Тиджани Рейндерса заменил Натан Аке.

«Ты достаточно хорошо проходишь сложную группу. Потом игра начинает немного налаживаться. Что должно происходить у тебя в голове, чтобы ты вдруг решил все поменять против Марокко?

Я вообще ни черта не понимаю», — сказал ван дер Варт.

Отдельно бывший футболист высказался об игре полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Френки сегодня провел худший матч из всех, что я когда-либо видел в его исполнении. Действительно разочаровывающе. Но связано ли это с системой?» — отметил ван дер Варт.

По мнению эксперта, Куман неправильно оценил сильную сторону соперника.

«Я считаю полузащиту Марокко лучшей частью этой команды. И ты выходишь против нее всего с двумя игроками? Я не учился на тренера, но мне это кажется немного неразумным.

Френки хорош только тогда, когда у тебя есть мяч, а сегодня у нас мяча вообще не было, поэтому Френки был совершенно незаметен. А это наш ключевой игрок. Коди Гакпо забил, но он, конечно, тоже почти не касался мяча», — добавил ван дер Варт.

Сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира после поражения от Марокко. Марокканская команда прошла дальше по итогам серии пенальти.

Ван дер Варт выступал за сборную Нидерландов с 2001 по 2013 год. На клубном уровне он играл за «Аякс», «Гамбург», «Реал» и «Тоттенхэм».

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти