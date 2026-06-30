Ван дер Варт раскритиковал Кумана после вылета Нидерландов с ЧМ

«Я считаю полузащиту Марокко лучшей частью этой команды. И ты выходишь против нее всего с двумя игроками? Я не учился на тренера, но мне это кажется немного неразумным.



Френки хорош только тогда, когда у тебя есть мяч, а сегодня у нас мяча вообще не было, поэтому Френки был совершенно незаметен. А это наш ключевой игрок. Коди Гакпо забил, но он, конечно, тоже почти не касался мяча», — добавил ван дер Варт.