Клопп раскритиковал Германию после вылета с ЧМ-2026

«Мы создали слишком мало. Нужно идти через фланги. Альтернативы нет. Мы все знаем, как хорошо эти ребята умеют играть, но они не смогли перенести это на поле.



Через три месяца мы снова будем восхищаться Вирцем и Мусиалой, говорить, какие они великолепные. Но не сейчас», — отметил Клопп.