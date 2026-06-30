Клопп раскритиковал Германию после вылета с ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал сборную Германии после вылета с чемпионата мира-2026. Немецкая команда проиграла Парагваю в 1/16 финала в серии пенальти со счетом 4:5. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на SID.
Клопп, работавший экспертом MagentaTV, заявил, что Германия не смогла найти способ выиграть матч.
«Есть 500 тысяч способов победить в футбольном матче. Нужно найти всего один. Была только одна цель, одна мечта, и она рухнула. Это было драматично. Мы не сработали», — сказал Клопп.
По словам специалиста, немецкой команде не хватило остроты в атаке.
«Мы создали слишком мало. Нужно идти через фланги. Альтернативы нет. Мы все знаем, как хорошо эти ребята умеют играть, но они не смогли перенести это на поле.
Через три месяца мы снова будем восхищаться Вирцем и Мусиалой, говорить, какие они великолепные. Но не сейчас», — отметил Клопп.
Клопп также сказал, что на игре Германии сказалось психологическое давление.
«У Парагвая была возможность чего-то добиться. У Германии было давление, что она должна чего-то добиться. Каждый на стадионе думал: сейчас они перевернут игру. Но мы этого не сделали. Мы отпустили соперника с крючка», — заявил он.
Отдельно Клопп высказался об отмененном голе Йонатана Та в дополнительное время. Мяч не был засчитан из-за нарушения на вратаре.
«Если этот гол нерегулярный, то “Арсенал” не станет чемпионом Англии. Мы выигрываем матч, если этот мяч засчитывают», — сказал Клопп.
Клопп также призвал к изменениям в немецком футболе.
«Мы можем говорить о Немецком футбольном союзе. Нам на сто процентов нужно кое-что менять. Можно начать с команды U10 и подождать несколько лет, что получится наверху», — отметил специалист.
На вопрос о возможной работе главным тренером сборной Германии Клопп ответил, что пока не думал об этом.
«Я понимаю, что когда говорят о тренере сборной, мое имя в какой-то форме называют. Но сейчас не тот момент, чтобы действительно об этом говорить. Тут нечего сказать. У меня есть работа, которую я очень люблю. Насколько я слышал, это не работа на полдня», — добавил Клопп.
Клопп сейчас занимает должность руководителя футбольного направления в системе «Ред Булл». Сборную Германии тренирует Юлиан Нагельсман.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти