Губерниев назвал Францию будущим чемпионом мира

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира-2026. Об этом он заявил «Матч ТВ».
Губерниева спросили, кого он считает главным фаворитом турнира после вылета двух сильных сборных.
«Они все остались. Франция, можно говорить и про Аргентину. Любая команда — фаворит, если у нее продолжается турнирный путь. Но чемпионом мира станет Франция», — сказал Губерниев.
Сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе I. В трех матчах группового этапа команда Дидье Дешама одержала три победы.
В 1/16 финала чемпионата мира французы сыграют со сборной Швеции. Победитель этой пары продолжит борьбу в плей-офф турнира.
Франция доходила до финала на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году команда выиграла турнир в России, а в 2022 году в Катаре уступила Аргентине в финальном матче.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.