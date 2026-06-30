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Губерниев назвал Францию будущим чемпионом мира

Команда Дидье Дешама вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе.

Источник: Reuters

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира-2026. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Губерниева спросили, кого он считает главным фаворитом турнира после вылета двух сильных сборных.

«Они все остались. Франция, можно говорить и про Аргентину. Любая команда — фаворит, если у нее продолжается турнирный путь. Но чемпионом мира станет Франция», — сказал Губерниев.

Сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе I. В трех матчах группового этапа команда Дидье Дешама одержала три победы.

В 1/16 финала чемпионата мира французы сыграют со сборной Швеции. Победитель этой пары продолжит борьбу в плей-офф турнира.

Франция доходила до финала на двух последних чемпионатах мира. В 2018 году команда выиграла турнир в России, а в 2022 году в Катаре уступила Аргентине в финальном матче.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.

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