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Губерниев о матче Нидерланды — Марокко: «Футбольный закат Европы»

Нидерланды вылетели с ЧМ-2026 после поражения в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Марокко. Об этом он сказал «Матч ТВ».

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Марокко победила Нидерланды — 3:2.

«Марокко многие считали фаворитом в этом матче. Нидерланды били пенальти еще хуже, чем немцы. В этом смысле оранжевая команда очень тускло провела этот матч. А Марокко были заряжены, в том числе и в серии пенальти, молодцы. Футбольный закат Европы», — сказал Губерниев.

После этой победы сборная Марокко вышла в следующий раунд плей-офф чемпионата мира. Нидерланды завершили выступление на турнире.

Сборная Марокко на чемпионате мира-2022 в Катаре стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала турнира. В 2026 году марокканцы снова прошли групповую стадию и продолжили борьбу в плей-офф.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти