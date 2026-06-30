Губерниев о матче Нидерланды — Марокко: «Футбольный закат Европы»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной Нидерландов в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Марокко. Об этом он сказал «Матч ТВ».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Марокко победила Нидерланды — 3:2.
«Марокко многие считали фаворитом в этом матче. Нидерланды били пенальти еще хуже, чем немцы. В этом смысле оранжевая команда очень тускло провела этот матч. А Марокко были заряжены, в том числе и в серии пенальти, молодцы. Футбольный закат Европы», — сказал Губерниев.
После этой победы сборная Марокко вышла в следующий раунд плей-офф чемпионата мира. Нидерланды завершили выступление на турнире.
Сборная Марокко на чемпионате мира-2022 в Катаре стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала турнира. В 2026 году марокканцы снова прошли групповую стадию и продолжили борьбу в плей-офф.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые проводится с участием 48 сборных.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти