Губерниев о матче Нидерланды — Марокко: «Футбольный закат Европы»

«Марокко многие считали фаворитом в этом матче. Нидерланды били пенальти еще хуже, чем немцы. В этом смысле оранжевая команда очень тускло провела этот матч. А Марокко были заряжены, в том числе и в серии пенальти, молодцы. Футбольный закат Европы», — сказал Губерниев.