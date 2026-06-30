Впервые на ЧМ игроки 4 раза не попали в створ в серии пенальти

В серии 11-метровых два марокканских футболиса попали в каркас ворот: Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими — в штангу. Футболист нидерландцев Джастин Клюйверт ударил в штангу, его партнер Квинтен Тимбер пробил мимо ворот. Это первая серия пенальти в истории чемпионатов мира, в которой сразу четыре удара пришлись не в створ ворот.