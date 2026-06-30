Впервые на ЧМ игроки 4 раза не попали в створ в серии пенальти

В ночь на 30 июня сборная Марокко обыграла нидерландцев в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 3:2) и вышла в следующую стадию турнира.
В серии 11-метровых два марокканских футболиса попали в каркас ворот: Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими — в штангу. Футболист нидерландцев Джастин Клюйверт ударил в штангу, его партнер Квинтен Тимбер пробил мимо ворот. Это первая серия пенальти в истории чемпионатов мира, в которой сразу четыре удара пришлись не в створ ворот.
4 июля сборная Марокко в ⅛ финала сыграет против команды Канады. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Команды один раз встречались на чемпионатах мира. В 2022 году сборная Марокко победила канадцев со счетом 2:1 на групповом этапе.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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