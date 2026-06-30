«Никогда не сдамся». Киммих продолжит играть за сборную Германии

Сборная Германии сенсационно уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались парагвайские футболисты 4:3.
«Завершу ли карьеру в сборной? Я всегда найду силы на еще одну попытку. Чего я никогда не сделаю — так это не сдамся», — приводит слова капитана сборной Германии Киммиха Magenta TV.
31-летний Киммих выступает за национальную команду с мая 2016 года. В составе бундестим футболист провел 114 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 31 результативную передачу. Вместе с командой Киммих стал бронзовым призером Евро-2016.
Сборная Германии впервые с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф ЧМ. Напомним, немецкие футболисты четыре раза выиграли чемпионат мира (1954, 1974, 1990 и 2014 годах).
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти