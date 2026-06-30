Германия впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф ЧМ

Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти.
В составе победителей гол забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута). У проигравших отличился нападающий Кай Хаверц (54-я минута). Решающий пенальти забил полузащитник парагвайской сборной Маурисио Магальяйнс Прадо.
Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. В 2010 году команда преодолела групповой этап и дошла до четвертьфинала, это была единственная победа парагвайской сборной в плей-офф ЧМ. Парагвай вышел из группы D с третьего места, сыграв в заключительном туре в нулевую ничью с Австралией.
За сборную Парагвая выступает защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. На текущем турнире он установил два рекорда чемпионата мира 2026 года. В матче второго тура группового этапа против Турции (1:0) Касерес сделал девять отборов. Кроме того, на его счету 17 выигранных единоборств из 24.
Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира, сборная четыре раза побеждала на мундиале. Германия досрочно обеспечила себе первое место в группе E, однако завершила групповой этап поражением от Эквадора (1:2). Сборная впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с ¼ финала.
В ⅛ финала сборная Парагвая встретится с победителем пары Франция — Швеция. Их матч пройдет 1 июля в 00:00 мск.
Матчи ⅛ финала пройдут
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти