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Германия впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф ЧМ

Матч против Парагвая закончился со счетом 1:1, исход встречи решила серия пенальти.

Источник: AFP 2023

Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1:1, перейдя в серию послематчевых пенальти.

В составе победителей гол забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута). У проигравших отличился нападающий Кай Хаверц (54-я минута). Решающий пенальти забил полузащитник парагвайской сборной Маурисио Магальяйнс Прадо.

Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. В 2010 году команда преодолела групповой этап и дошла до четвертьфинала, это была единственная победа парагвайской сборной в плей-офф ЧМ. Парагвай вышел из группы D с третьего места, сыграв в заключительном туре в нулевую ничью с Австралией.

За сборную Парагвая выступает защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. На текущем турнире он установил два рекорда чемпионата мира 2026 года. В матче второго тура группового этапа против Турции (1:0) Касерес сделал девять отборов. Кроме того, на его счету 17 выигранных единоборств из 24.

Сборная Германии впервые с 2014 года вышла в плей-офф чемпионата мира, сборная четыре раза побеждала на мундиале. Германия досрочно обеспечила себе первое место в группе E, однако завершила групповой этап поражением от Эквадора (1:2). Сборная впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с ¼ финала.

В ⅛ финала сборная Парагвая встретится с победителем пары Франция — Швеция. Их матч пройдет 1 июля в 00:00 мск.

Матчи ⅛ финала пройдут 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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