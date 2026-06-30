Радимов назвал выход из группы максимумом для сборной Германии на ЧМ

Сборная Германии сенсационно уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1: 3:4 пен.).
— Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше.
Парагвай — неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику еще до матча.
Мы всегда ждем от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает. Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы — это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
На предыдущих двух мундиалях в России и Катаре сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап. Также сборная Германии впервые с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф ЧМ. Немецкие футболисты четыре раза выиграли чемпионат мира (1954, 1974, 1990 и 2014 годах).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти