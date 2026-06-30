Радимов назвал выход из группы максимумом для сборной Германии на ЧМ

— Если не доминировать над соперником, который ниже уровнем, то добиться на турнире чего‑то не получится. Даже если бы сборной Германии улыбнулась удача в серии пенальти, то дальше было бы не лучше.



Парагвай — неуступчивая до ужаса команда. Они никогда не сдаются, не проигрывают сопернику еще до матча.



Мы всегда ждем от сборной Германии голов и созидательной игры. Но доморощенных созидательных игроков не хватает. Мне кажется, что у немцев такое поколение, что выход из группы — это их максимум. В Бундеслиге главные роли играют легионеры, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».