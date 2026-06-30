«Манчестер Сити» следит за 18-летним игроком сборной Марокко

В подписании игрока заинтересованы еще три клуба. «Сити» рассматривает вариант приобретения Буадди с последующей его арендой в «Лилле» или по предварительной договоренности до начала сезона-2027/28. Буадди является воспитанником «догов», за которых дебютировал в сезоне-2023/24 в возрасте 16 лет. В минувшем сезоне у центрального полузащитника 42 матча за основную команду в Лиге 1, Лиге Европы УЕФА и Кубке Франции. В этих матчах Буадди отметился одной результативной передачей.