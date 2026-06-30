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«Манчестер Сити» следит за 18-летним игроком сборной Марокко

«Манчестер Сити» начал переговоры о возможном трансфере полузащитника «Лилля» Айюба Буадди. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации инсайдера, «горожане» рассматривают 18-летнего марокканца Айюба Буадди как перспективное усиление на будущее.

В подписании игрока заинтересованы еще три клуба. «Сити» рассматривает вариант приобретения Буадди с последующей его арендой в «Лилле» или по предварительной договоренности до начала сезона-2027/28. Буадди является воспитанником «догов», за которых дебютировал в сезоне-2023/24 в возрасте 16 лет. В минувшем сезоне у центрального полузащитника 42 матча за основную команду в Лиге 1, Лиге Европы УЕФА и Кубке Франции. В этих матчах Буадди отметился одной результативной передачей.

Текущим летом полузащитник принимает участие в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Марокко. В 1/16 финала турнира сборная Марокко обыграла Нидерланды (1:1, 3:2 пен.). В ⅛ финала чемпионата мира Марокко встретится с Канадой 4 июля.