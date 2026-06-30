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Корейские фанаты в 4 утра освистали футболистов в аэропорту

Футболисты и тренеры сборной Южной Кореи были освистаны болельщиками после возвращения с провального чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Уже бывший главный тренер Хон Мен Бо и футболисты национальной команды прилетели в международный аэропорт Инчхона 30 июня. Несмотря на то что команда прилетела около четырёх часов утра по местному времени, в зале прибытия собралось более 200 человек — болельщики, журналисты и блогеры.

Когда появились Хон Мен Бо, представители федерации футбола и футболисты, фанаты начали бить в барабаны, скандируя «Хон Мен Бо, уходи!» и освистывая их. Некоторые держали плакаты с надписями «Хон Мен Бо, верни деньги и уходи», «Расформировать футбольную ассоциацию».

Сборная Южной Кореи с тремя очками заняла третье место в группе A и не попала в 1/16 финала. После стартовой победы над Чехией (2:1) корейцы проиграли Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.