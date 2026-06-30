Корейские фанаты в 4 утра освистали футболистов в аэропорту

Уже бывший главный тренер Хон Мен Бо и футболисты национальной команды прилетели в международный аэропорт Инчхона 30 июня. Несмотря на то что команда прилетела около четырёх часов утра по местному времени, в зале прибытия собралось более 200 человек — болельщики, журналисты и блогеры.