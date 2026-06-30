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СМИ: Роналд Куман покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ

Нидерландский специалист Роналд Куман уйдет с поста главного тренера национальной команды после поражения в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает портал The Touchline, официальное подтверждение отставки Роналда Кумана ожидается в ближайшее время.

Сборная Нидерландов уступила национальной команде Марокко в 1/16 финала ЧМ-2026, проиграв в серии пенальти (2:3) после ничьей со счетом 1:1 в основное время. В ходе флеш-интервью тренер заявил, что ему «плевать на критику» в адрес тактических решений.

Роналд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал в национальной команде с 2018-го по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в ⅛ финала, на втором —дошла до полуфинала.

Также Куман ранее тренировал «Аякс», «Бенфику» и «Барселону».