СМИ: Роналд Куман покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ

Роналд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал в национальной команде с 2018-го по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в ⅛ финала, на втором —дошла до полуфинала.