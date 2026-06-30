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Газзаев высказался о вылете Германии и Нидерландов с ЧМ

Марокканцы вышли в ⅛ финала ЧМ-2026 после матча с Нидерландами.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Победа сборной Марокко над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу показывает, что разница в уровне между национальными командами постепенно сокращается. Такое мнение в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Марокканская команда одержала победу над сборной Нидерландов в серии пенальти.

«Если победила сборная Марокко, значит, она играла лучше. Это очень хорошая команда, на прошлом чемпионате мира она показала свои лучшие качества и сейчас вполне может дойти до полуфинала. У Нидерландов очень хорошие игроки, но победил тот, кто больше хотел и на чьей стороне оказалось больше удачи», — сказал Газзаев.

«Германия тоже вылетела на ранней стадии плей-офф, хотя считалась командой, которая будет бороться за победу. Это говорит о том, что футбол выравнивается. Сборная Марокко и на групповом этапе показала хороший результат, поэтому я считаю, что в игре с Нидерландами не произошло никакой сенсации. Недооценка соперника и переоценка своих возможностей, как правило, приводят к такому результату. Это произошло и с Германией, и с Нидерландами», — добавил он.

В ⅛ финала чемпионата мира сборная Марокко встретится с командой Канады. Мировое первенство проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим чемпионом турнира является сборная Аргентины.