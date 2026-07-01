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Тренер ЦСКА признался, за какую сборную болел на ЧМ-2026

Он также объяснил, почему выбор пал именно на эту команду.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что на чемпионате мира 2026 года поддерживал сборную Японии, поскольку ранее разбирал ее игру во время обучения на тренерскую лицензию UEFA Pro.

Ранее сборная Японии уступила Бразилии со счетом 1:2 в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

«На чемпионате мира болел за Японию, потому что она мне попалась на анализ на лицензию UEFA Pro. Очень интересная и организованная команда. Помимо них, мой фаворит — Франция. Очень серьезная группа атаки. Интересная команда — Марокко, вчера обыграла Нидерланды. Немцы вылетели, хотя хороший состав по именам. Много сюрпризов на этом чемпионате мира. Но, наверное, буду болеть за Францию», — сказал Игдисамов журналистам.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде и завершится 19 июля.