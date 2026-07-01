17-летний футболист из Мексики повторил достижение Пеле

Мора вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Эквадора (2:0) и был заменен на 58-й минуте. В день игры ему было 17 лет 259 дней.
Таким образом, Мора повторил достижение Пеле, который вышел в старте на матч ¼ финала ЧМ-1958 в Швеции против сборной Уэльса (1:0). Тогда ему было 17 лет 239 дней — он был младше Моры на 20 дней.
Мора сыграл три матча (два — в старте) на ЧМ-2026 и не сумел отметиться результативными действиями. На клубном уровне он выступает за «Тихуану», за которую сыграл 53 матча и забил 10 голов.
В ⅛ финала сборная Мексики сыграет с победителем сегодняшнего матча Англия — ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в воскресенье, 5 июля.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти