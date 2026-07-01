Инкапье стал вторым игроком на ЧМ, удаленным за прикрытый рот

Перед ЧМ-2026 было введено правило, согласно которому игрок может получить красную карточку, если во время перепалок с соперником закроет рот рукой, футболкой или плечом. Запрет направлен на предотвращение оскорблений на поле во время игры. Поводом для введения этого правила стал конфликт между Винисиусом и Джанлукой Престианни в февральском матче Лиги чемпионов.