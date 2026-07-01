Сборная Бразилии потеряла футболиста из-за травмы перед матчем с Норвегией

По информации UOL, травма задней поверхности бедра оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет от 3-х до 4-х недель. Таким образом Пакета не сможет сыграть до конца чемпионата мира. Существует небольшая вероятность его возвращения, если Бразилия выйдет в финал, который пройдет 19 июля.