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Сборная Бразилии потеряла футболиста из-за травмы перед матчем с Норвегией

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета может пропустить остаток чемпионата мира по футболу из-за травмы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пакета получил повреждение в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-20026 с Японией (2:1). Футболист был заменен после первого тайма.

По информации UOL, травма задней поверхности бедра оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет от 3-х до 4-х недель. Таким образом Пакета не сможет сыграть до конца чемпионата мира. Существует небольшая вероятность его возвращения, если Бразилия выйдет в финал, который пройдет 19 июля.

Лукас Пакета дебютировал в составе сборной Бразилии в сентябре 2018 года. Футболист провел за национальную команду 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

Сборная Бразилии в ⅛ финала ЧМ-2026 4 июля встретится с командой Норвегии в Нью-Джерси.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.


Бразилия
2:1
Первый тайм: 0:1
Япония
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
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  • Вошел в игру
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  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти