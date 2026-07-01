Сборная Бразилии потеряла футболиста из-за травмы перед матчем с Норвегией

Пакета получил повреждение в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-20026 с Японией (2:1). Футболист был заменен после первого тайма.
По информации UOL, травма задней поверхности бедра оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидаемый срок восстановления футболиста составляет от 3-х до 4-х недель. Таким образом Пакета не сможет сыграть до конца чемпионата мира. Существует небольшая вероятность его возвращения, если Бразилия выйдет в финал, который пройдет 19 июля.
Лукас Пакета дебютировал в составе сборной Бразилии в сентябре 2018 года. Футболист провел за национальную команду 67 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.
Сборная Бразилии в ⅛ финала ЧМ-2026 4 июля встретится с командой Норвегии в Нью-Джерси.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти