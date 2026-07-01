Мексика впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф на ЧМ

Голами в этой встрече отметились Хулиан Киньонес (22') и Рауль Хименес (31').
Сборная Мексики впервые с домашнего чемпионата мира 1986 года прошла первый раунд плей-офф. За это время мексиканцы сыграли на восьми мундиалях, семь раз выходили в плей-офф и каждый раз вылетали после ⅛ финала.
- ЧМ-1994: Мексика — Болгария 1:1 (пен. 1:3)
- ЧМ-1998: Мексика — Германия 1:2
- ЧМ-2002: Мексика — США 0:2
- ЧМ-2006: Мексика — Аргентина 1:2 (д.в.)
- ЧМ-2010: Мексика — Аргентина 1:3
- ЧМ-2014: Мексика — Нидерланды 1:2
- ЧМ-2018: Мексика — Бразилия 0:2
На ЧМ-2026 за счет расширения числа участников с 32 до 48 сборных впервые появилась стадия 1/16 финала. На предыдущих десяти чемпионатах мира плей-офф начинался с ⅛ финала.
В ⅛ финала сборная Мексики сыграет с победителем сегодняшнего матча Англия — ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в воскресенье, 5 июля.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Статистика
Мексика
Эквадор
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
10
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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