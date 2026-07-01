Бьелса 1,5 часа объяснял, почему сборная Уругвая вылетела с ЧМ

Уругвай не смог преодолеть групповой этап ЧМ-2026: команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.
На пресс‑конференцию 70‑летний специалист пришел с папкой документов.
— В чем я абсолютно уверен, так это в том, что никому не интересно, что я знаю. Я вижу, когда кому-то интересны мои знания. Ничего из того, что я пытался передать, не воспринималось важным ни на каком уровне. С моей точки зрения, это не было важно. Не вижу в этом ничего плохого — другим людям не интересно узнавать то, что я знаю. Вопрос закрыт.
Никому не было интересно то, что я доносил, у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Я испытал это на себе, когда инженер, живший в Австралии и мечтавший стать тренером в Монтевидео, хотел приехать ко мне. Я сказал: «Хорошо, приезжай», рассказал ему, что знаю, и он принял это, и теперь работает в уругвайском футболе. Он единственный, кто, насколько я помню, проявил интерес, — приводит слова Бьелсы The Athletic.
Бьелса возглавил сборную Уругвая в 2023 году. При нем команда заняла третье место на Кубке Америки-2024 и отобралась на чемпионат мира-2026, но на самом турнире не смогла выйти из группы.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти