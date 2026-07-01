Холанд честно оценил шансы Норвегии обыграть Бразилию на ЧМ

Норвежцы сыграют с бразильцами 5 июля на стадионе в Нью-Джерси.
— Как оцениваете шансы сборной Норвегии выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу?
— Очень маленькие. Сборная Бразилии — большой фаворит, — приводит слова Холанда телеканал NRK.
Накануне гол Холанда помог сборной Норвегии обыграть Кот-д’Ивуар в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026. Футболист забил пять мячей на этом турнире.
Сборная Норвегии второй раз вышла из группы на ЧМ и впервые одержала победу в матче плей-офф. До этого она преодолевала групповую стадию на турнире в 1998 году, но уступила в ⅛ финала сборной Италии (0:1).
Сборная Бразилии является лидером по числу побед на чемпионатах мира — «пентакампеоны» побеждали в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах.
Эмерсе Фаэ
Столе Сольбаккен
Амад Диалло
(Николя Пепе)
74′
Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
39′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
86′
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
18
Ибраим Сангаре
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
3
Гислен Конан
90′
22
Эванн Гессан
19
Николя Пепе
87′
14
Умар Диаките
11
Ян Диоманде
90′
24
Базумана Туре
9
Анж-Йоан Бонни
60′
12
Элье Ваи
26
Крист Инао Оулаи
60′
15
Амад Диалло
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
83′
14
Фредрик Эурснес
7
Александр Серлот
71′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
45+1′
71′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти