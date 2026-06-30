Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.40
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
4.30
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.80
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Холанд принес Норвегии первую в истории победу в матче плей-офф ЧМ

В 1/16 финала норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1, победный гол был забит на 86-й минуте.

Источник: Getty Images

Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас).

В составе победителей голы забили Антонио Нуса (39-я минута) и Эрлинг Холанд (86). У проигравших отличился Амад Диалло (74).

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим футболистом в истории, сделавшим голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира. Он повторил достижение Игоря Беланова (СССР, ЧМ-1986) и Михаэля Баллака (Германия, ЧМ-2002).

В ⅛ финала Норвегия сыграет с командой Бразилии.

Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира. Ранее они играли на ЧМ в 1938 (начался сразу с ⅛ финала, проиграли Италии), 1994 (не вышли из группы) и 1998 (проиграли в ⅛ финала Италии) годах.

Ивуарийская команда также в четвертый раз участвовала в чемпионате мира, ранее (2006, 2010, 2014) она ни разу не смогла преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Кот-д`Ивуар
1:2
Первый тайм: 0:1
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 69665 зрителей
Главные тренеры
Эмерсе Фаэ
Столе Сольбаккен
Голы
Кот-д`Ивуар
Амад Диалло
(Николя Пепе)
74′
Норвегия
Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
39′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
86′
Составы команд
Кот-д`Ивуар
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
18
Ибраим Сангаре
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
3
Гислен Конан
90′
22
Эванн Гессан
19
Николя Пепе
87′
14
Умар Диаките
11
Ян Диоманде
90′
24
Базумана Туре
9
Анж-Йоан Бонни
60′
12
Элье Ваи
26
Крист Инао Оулаи
60′
15
Амад Диалло
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
83′
14
Фредрик Эурснес
7
Александр Серлот
71′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
45+1′
71′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Кот-д`Ивуар
Норвегия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
4
Угловые
14
3
Фолы
6
7
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти