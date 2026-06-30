Холанд принес Норвегии первую в истории победу в матче плей-офф ЧМ

Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира. Ранее они играли на ЧМ в 1938 (начался сразу с ⅛ финала, проиграли Италии), 1994 (не вышли из группы) и 1998 (проиграли в ⅛ финала Италии) годах.