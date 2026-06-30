Холанд принес Норвегии первую в истории победу в матче плей-офф ЧМ

Футболисты сборной Норвегии обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас).
В составе победителей голы забили Антонио Нуса (39-я минута) и Эрлинг Холанд (86). У проигравших отличился Амад Диалло (74).
Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим футболистом в истории, сделавшим голевые передачи в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира. Он повторил достижение Игоря Беланова (СССР, ЧМ-1986) и Михаэля Баллака (Германия, ЧМ-2002).
В ⅛ финала Норвегия сыграет с командой Бразилии.
Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира. Ранее они играли на ЧМ в 1938 (начался сразу с ⅛ финала, проиграли Италии), 1994 (не вышли из группы) и 1998 (проиграли в ⅛ финала Италии) годах.
Ивуарийская команда также в четвертый раз участвовала в чемпионате мира, ранее (2006, 2010, 2014) она ни разу не смогла преодолеть групповой этап.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Эмерсе Фаэ
Столе Сольбаккен
Амад Диалло
(Николя Пепе)
74′
Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
39′
Эрлинг Холанн
(Патрик Берг)
86′
1
Яхья Фофана
17
Гела Дуэ
18
Ибраим Сангаре
7
Одилон Коссуну
20
Эммануэль Агбаду
8
Франк Кессье
3
Гислен Конан
90′
22
Эванн Гессан
19
Николя Пепе
87′
14
Умар Диаките
11
Ян Диоманде
90′
24
Базумана Туре
9
Анж-Йоан Бонни
60′
12
Элье Ваи
26
Крист Инао Оулаи
60′
15
Амад Диалло
1
Эрьян Нюланн
5
Давид Меллер Вольфе
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
83′
14
Фредрик Эурснес
7
Александр Серлот
71′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
45+1′
71′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Хесус Валенсуэла
(Венесуэла)
Боковой судья
Хорхе Уррего
(Венесуэла)
Боковой судья
Тулио Морено
(Венесуэла)
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