Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Сборная Нидерландов заявила о расистских нападках после ЧМ-2026

После вылета с чемпионата мира по футболу игроки сборной Нидерландов столкнулись с расистскими оскорблениями в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

О нападках сообщила пресс‑служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). В заявлении организации подчеркивается:

«Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета с турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не имеют места нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе».

Сборная Нидерландов потерпела поражение от команды Марокко в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026. Матч завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы — 3:2.

На групповом этапе Нидерланды заняли первое место в квартете F, где соперничали со Швецией, Японией и Тунисом. В рамках этой стадии они одержали победы над шведами (5:1) и тунисцами (3:1), а встречу с японцами завершили вничью — 2:2.

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти