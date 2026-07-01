Сборная Нидерландов заявила о расистских нападках после ЧМ-2026

О нападках сообщила пресс‑служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). В заявлении организации подчеркивается:
«Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета с турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не имеют места нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе».
Сборная Нидерландов потерпела поражение от команды Марокко в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026. Матч завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы — 3:2.
На групповом этапе Нидерланды заняли первое место в квартете F, где соперничали со Швецией, Японией и Тунисом. В рамках этой стадии они одержали победы над шведами (5:1) и тунисцами (3:1), а встречу с японцами завершили вничью — 2:2.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти