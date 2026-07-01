Сборная Нидерландов заявила о расистских нападках после ЧМ-2026

«Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета с турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не имеют места нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе».