Тренер сборной Эквадора объявил об уходе после вылета с ЧМ-2026

«Наш контракт заканчивался с завершением чемпионата мира, а для нас чемпионат мира закончился сегодня. Мы не смогли достичь обещанного, провести лучший чемпионат мира в своей истории. Но мы оставили после себя наследие — очень сплоченную и похожую на семью команду. То, что только что произошло… Ну, поистине чудесно. Это не стирает боль и печаль, которые испытывают люди, но поверьте, энтузиазма по поводу того, что нас ждет впереди, по-прежнему много.
Я прекрасно знаю, какое наследие было оставлено. Иногда планы Бога таковы, и мы должны их принять. Это не то, что мы себе представляли или чего хотели бы. Мы хотели бы продолжить, если бы одержали победу. Еще одного матча было бы достаточно для достижения этой цели. Таков футбол: важны результаты. Сегодня я должен попрощаться с прекрасной и замечательной семьей, но с огромной благодарностью, спокойствием и внутренней гармонией, зная, что мы отдали все силы», — сказал Беккасесе.
Себастьян Беккасесе возглавил сборную Эквадора в августе 2024 года. Под руководством 45-летнего аргентинца команда провела 24 матча, в которых одержала девять побед при 12 ничьих и трех поражениях.
Ранее Беккасесе был главным тренером молодежной сборной Аргентины, работал в ряде аргентинских клубов и возглавлял испанский «Эльче».
Сборная Эквадора набрала четыре очка и заняла третье место в группе с командами Германии (6), Кот-д'Ивуара (6) и Кюрасао (1). Эквадорская сборная во второй раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти