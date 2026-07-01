Губерниев: не считаю сенсацией вылет Германии и Нидерландов с ЧМ

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Германии проиграла сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4), а сборная Нидерландов — сборной Марокко (1:1, пен. 2:3).
«Я не считаю сенсацией вылет нидерландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды. На фоне проблем у Германии и не самой стабильной команды Нидерландов это совершенно нормальные результаты», — сказал Губерниев.
В ⅛ финала сборная Парагвая сыграет со сборной Франции, а сборная Марокко — со сборной Канады. Обе встречи пройдут в субботу, 4 июля.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
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- Капитан команды
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти