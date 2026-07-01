Губерниев: не считаю сенсацией вылет Германии и Нидерландов с ЧМ

«Я не считаю сенсацией вылет нидерландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды. На фоне проблем у Германии и не самой стабильной команды Нидерландов это совершенно нормальные результаты», — сказал Губерниев.