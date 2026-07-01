«Не тот твит»: в Германии объяснили пост канцлера о сборной

По данным издания, произошедшее назвали «очень досадным» инцидентом. Позже Мерц опубликовал новое сообщение, в котором уже не говорил о гордости за команду, а призвал поддержать сборную после поражения. По словам канцлера, футболисты «заслуживают поддержки, а не насмешек».