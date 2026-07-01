«Не тот твит»: в Германии объяснили пост канцлера о сборной

Сборная Германии завершила выступление на турнире, уступив Парагваю в серии пенальти в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:1, 3:4 пен.). После игры канцлер Германии Фридрих Мерц опубликовал в соцсетях сообщение, в котором поблагодарил команду за самоотдачу, выразил гордость за игроков и отметил, что они подарили болельщикам незабываемые эмоции.
Публикация вызвала волну критики и насмешек как со стороны пользователей соцсетей, так и со стороны политических оппонентов канцлера. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники, в ведомстве Мерца признали публикацию ошибкой.
«Не тот твит, не то время, не та кнопка», — заявили в ведомстве федерального канцлера газете Tagesspiegel.
По данным издания, произошедшее назвали «очень досадным» инцидентом. Позже Мерц опубликовал новое сообщение, в котором уже не говорил о гордости за команду, а призвал поддержать сборную после поражения. По словам канцлера, футболисты «заслуживают поддержки, а не насмешек».
Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014). С момента последнего титула немцы не смогли преодолеть групповой этап на ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре, выиграв менее половины матчей на турнире.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
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- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти