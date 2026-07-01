Два человека погибли после матча ЧМ-2026 Мексика — Эквадор

Трагедия произошла в районе Колония Хуарес, недалеко от статуи Ангела Независимости. Во время давки группу людей прижало к общественному туалету, в результате чего два человека скончались от удушья.
«Секретариат здравоохранения Мехико подтвердил гибель 44-летнего мужчины и 19-летней девушки от удушья во время празднования победы сборной Мексики над Эквадором. Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь, но они скончались», — сказано в публикации.
Сборная Мексики впервые за 40 лет выиграла матч плей-офф на чемпионате мира. Ранее мексиканцы семь раз выходили в плей-офф и каждый раз вылетали после первого матча.
В ⅛ финала сборная Мексики сыграет с победителем сегодняшнего матча Англия — ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в воскресенье, 5 июля.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти