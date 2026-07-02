Балогун повторил достижение Зидана в финале ЧМ-2006

24-летний нападающий отметился голом на 45-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0), а спустя 19 минут получил прямую красную карточку, совершив наступ на голеностоп защитника боснийцев Тарика Мухаремовича.
Балогун — четвертый в истории игрок, забивший гол и заработавший удаление в матче плей-офф чемпионата мира.
- Гарринича — ½ финала ЧМ-1962, Бразилия — Чили (4:2)
- Роналдиньо — ¼ финала ЧМ-2002, Бразилия — Англия (2:1)
- Зинедин Зидан — финал ЧМ-2006, Франция — Италия (1:1, пен. 3:5)
- Фоларин Балогун — 1/16 финала ЧМ-2026, США — Босния и Герцеговина (2:0)
В ⅛ финала сборная США сыграет со сборной Бельгии, которая оказалась сильнее команды Сенегала (3:2, д.в.). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
3
Угловые
4
3
Фолы
7
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти